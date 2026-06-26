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Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

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Antalya'nın Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi'nde çıkan orman yangınına 2 uçak, 2 helikopter ve çok sayıda ekip ile müdahale ediliyor.

Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yurtpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 2 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 2 su ikmal aracı ve ilk müdahale araçlarının yanı sıra çok sayıda orman işçisiyle müdahale ediliyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin
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