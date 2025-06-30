Antalya Aksu'da Orman Yangınına Hava ve Karadan Müdahale
Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Hacıaliler Mahallesi'nde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalara başladı.
Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Hacıaliler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Güncel