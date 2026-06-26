Haberler

Antalya'da orman yangını

Antalya'da orman yangını
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi'nde çıkan orman yangını, 2 uçak, 2 helikopter ve çok sayıda ekip ile 2,5 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya'nın Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi'nde, saat 14.00 sıralarında çıkan orman yangını, kontrol altına alındı. 2 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edilen yangın, 2,5 saatte kontrol altına alındı. Sera ve yerleşim yerleriyle elektrik direklerinin yakın olması, yangını söndürme faaliyetlerini güçleştirdi. Soğutma çalışmaları devam ederken, yanan alan miktarının tespiti için çalışma yapılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj

Hükümetten memur ve emekli maaşlarıyla ilgili heyecanlandıran mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 589'a yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Depremde can kaybı sayısı bir anda katlandı
İmzalar atıldı! Amedspor transferde ilk bombasını patlattı

İmza atıldı! Amedspor transferde ilk bombasını yıldız isimle patlattı
Eski devlet başkanının eşine 7 yıl hapis! Papazdan bile rüşvet almış

Eski devlet başkanının eşine hapis cezası! Papazdan bile rüşvet almış
CHP’de kriz cenazeye de taşındı: Tek parti, iki genel başkan çelengi

CHP'de yaşananları en iyi özetleyen fotoğraf: Bir parti, 2 lider!

Otelde zehirlenerek ölen Böcek ailesi davasında karar çıktı

Böcek ailesi davasında karar çıktı! İşte sanıklara verilen ceza
Çırağının makatına kompresör tutan kalfaya en ağır ceza istendi

Çırağının makatına kompresör tutan ustaya en ağır ceza
Şenol Güneş, eleştirilerin odağı olan Uğurcan Çakır'a sahip çıktı: Türkiye'nin en iyisi o

Eleştirilerin odağındaki milli yıldıza sahip çıktı: Ülkenin en iyisi o