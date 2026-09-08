Antalya Aksu'da orman yangını: Ekipler şiddetli rüzgara rağmen müdahaleyi sürdürüyor

(ANTALYA) - Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale gece boyunca sürüyor.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), ekiplerin alevlerin yanı sıra şiddetli rüzgarla da mücadele ettiğini bildirdi. OGM'den yapılan açıklamada, "Gecenin karanlığında yalnızca alevlerle değil, şiddetli rüzgarla da mücadele ediyoruz" denildi.

Yangının ilerleyişinin durdurulması ve kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada, "Zorlu koşullarda görev yapan ekiplerimiz, yangının ilerleyişini durdurmak ve bir an evvel kontrol altına almak için var gücüyle çalışıyor" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: ANKA