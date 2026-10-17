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Antalya Aksu'da kendini polis tanıtıp evden para çalan şüpheli tutuklandı

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Antalya'nın Aksu ilçesinde kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, girdiği evde arama yapacağını söyleyerek cüzdandaki bir miktar parayı aldı. İhbar üzerine düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde kendisini polis olarak tanıtarak girdiği evden para çalan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, E.E'nin evine gelen şüpheli, kendisini polis olarak tanıtarak arama yapacağını söyledi. Eldiven takarak evde arama yapan şüpheli, E.E'nin cüzdanındaki bir miktar parayı alarak ayrıldı.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli F.Y'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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