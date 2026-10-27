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Antalya Akseki'de uçuruma düşen otomobilde 85 yaşındaki sürücü öldü, eşi yaralandı

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Antalya Akseki'de uçuruma düşen otomobilde 85 yaşındaki sürücü öldü, eşi yaralandı
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Antalya'nın Akseki ilçesinde Oymapınar Barajı yakınında uçuruma düşen otomobilde 85 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti, eşi yaralandı. Yaralı eş, itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü Ahmet Şen (85) hayatını kaybetti, eşi Teslime Şen yaralandı.

Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'nde yaşayan Ahmet ve Teslime Şen çifti, dün öğle saatlerinde Manavgat ilçesindeki yakınlarını ziyaret için otomobilleriyle yola çıktı. Çiftten uzun süre haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbar üzerine Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı Taşlıca Karakolu ekipleri arama çalışması başlattı. Akşam saatlerinde çiftin yakınları, Oymapınar Barajı yakınında Taşbaşı mevkisinde otomobili uçuruma yuvarlanmış olarak buldu. Ahmet Şen'in kullandığı 07 LLV 59 plakalı otomobilin, virajda yaklaşık 15 metre uçuruma yuvarlanıp kayaya çarptığı belirlendi. Çiftin yakınları Ahmet Şen'in otomobil dışına savrulduğunu, Teslime Şen'in ise otomobilde yaralı olduğunu gördü.

İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye tarafından yaralı Şen, otomobilden çıkarılıp ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Ahmet Şen'in ise hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayı duyan çiftin yakınları ve mahalleli kaza yerine geldi. Şen'in cenazesi incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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