Antalya Akseki'de otomobil uçuruma yuvarlandı, sürücü öldü eşi yaralı kurtuldu

Antalya Akseki'de otomobil uçuruma yuvarlandı, sürücü öldü eşi yaralı kurtulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Akseki ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti, eşi yaralandı. Cep telefonu çekmediği için yakınlarına ulaşamayan yaralı eş, çiftten haber alamayan yakınlarının ihbarıyla yapılan aramada bulundu; sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Antalya'nın Akseki ilçesinde, otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti, eşi yaralandı.
Ahmet Şen'in (85) kullandığı 07 LLV 59 plakalı otomobil, Taşbaşı mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.
Kazada yaralanan Teslime Şen'in, bölgede cep telefonu şebekesinin çekmemesi nedeniyle yakınlarına ve yetkililere ulaşamadığı öğrenildi.
Çiftten haber alamayan yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulunması üzerine, jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.
Çalışmalar sonucunda otomobile Taşbaşı mevkisinde ulaşıldı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, sürücü Ahmet Şen'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralı olarak kurtarılan Teslime Şen'in, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.