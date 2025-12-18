Hatay'da 6 konteyner yandı /Haber metni eklendi

HATAY'ın Antakya ilçesindeki konteyner kentte çıkan yangında aralarında öğrencilerin eğitim gördüğü sınıfların da bulunduğu 6 konteyner kullanılamaz hale geldi.

İlçenin Büyükdalyan Mahallesi'nde konteyner kentteki bir konteynerde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevler, öğrencilerin eğitim gördüğü sınıfların bulunduğu konteynerlere de sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Yangında 6 konteyner kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA