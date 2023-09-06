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Antakya'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

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Hatay'ın Antakya ilçesinde Serinyol Mahallesi'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazaya karışan bir otomobilde pompalı tüfek ve bir miktar uyuşturucu bulunması üzerine polis ekipleri inceleme başlattı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Serinyol Mahallesi'nde 3 otomobil ve 1 ticari araç trafik ışıklarında kaza yaptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerince Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya karışan bir otomobilde pompalı tüfek ve bir miktar uyuşturucu bulunması üzerine polis ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

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