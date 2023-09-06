Antakya'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Hatay'ın Antakya ilçesinde Serinyol Mahallesi'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazaya karışan bir otomobilde pompalı tüfek ve bir miktar uyuşturucu bulunması üzerine polis ekipleri inceleme başlattı.