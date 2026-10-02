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Antakya'da uyuşturucu suçundan 7 yıl 5 ay hapis cezası olan hükümlü yakalandı

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Antakya'da uyuşturucu imal ve ticareti suçundan hakkında 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, emniyet ekiplerince yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti suçundan 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, uyuşturucu imal ve ticareti suçundan hakkında 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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