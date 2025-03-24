Antakya'da Tamirhane ve Hurdalıkta Yangın Çıktı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde tamirhane ve hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü.

Güzelburç Mahallesi'ndeki tamirhane ile yanındaki hurdalık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.