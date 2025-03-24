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Antakya'da Tamirhane ve Hurdalıkta Yangın Çıktı

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Hatay'ın Antakya ilçesinde bir tamirhane ve yanındaki hurdalık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde tamirhane ve hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü.

Güzelburç Mahallesi'ndeki tamirhane ile yanındaki hurdalık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
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