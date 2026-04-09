Antakya'da eğitime sağanak engeli

HATAY Valiliği, Antakya ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle eğitime Cuma günü ara verildiğini duyurdu.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, Antakya'da etkili olan sağanağın yarın da devam etmesinin beklendiğini, bu nedenle bazı önlemlerin alındığı ifade edildi. Alınan önlemler doğrultusunda öğrencilerin mağdur olmamaları amacıyla Antakya ilçesinde cuma günü okulların tatil edildiği bildirildi. Ayrıca, yağışların bölgede etkisini devam edeceği belirtilerek, vatandaşlara uyarı yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı