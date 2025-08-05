Antakya'da Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın, olay yerinden geçen beton mikseri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Vali Ürgen Parkı mevkisinde park halinde bulunan A.A'ya ait 06 CKL 468 plakalı otomobilin motor bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında olay yerinden geçen bir beton mikseri sürücüsü ile itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.