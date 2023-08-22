Antakya'da Otomobil Kundaklayan Zanlı Tutuklandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, iki otomobili kundakladığı öne sürülen zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli yakalandı ve adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanan zanlının işlemleri devam ediyor.