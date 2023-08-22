Antakya'da Otomobil Kundaklayan Zanlı Tutuklandı
Güncel Haberler
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, iki otomobili kundakladığı öne sürülen zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli yakalandı ve adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanan zanlının işlemleri devam ediyor.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, iki otomobili kundakladığı öne sürülen zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 18 Ağustos'ta Serinyol Mahallesi'nde 2 aracın kundaklanmasına ilişkin çalışma başlattı.
Tespit edilen bir şüpheli yakalandı.
Karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel