Antakya'da Orman Yangını Çıktı

HATAY'ın Antakya ilçesinde Gülderen ile Kisecik mahalleleri arasındaki ormanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale ediyor.

HATAY'ın Antakya ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale ediyor.

İlçeye bağlı Gülderen ile Kisecik mahalleleri arasındaki ormanda saat 14.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışma başlattı. (DHA)