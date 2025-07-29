Antakya'da Korkunç Kaza: Karşıya Geçmeye Çalışan Kişi Hayatını Kaybetti

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Hatay'ın Antakya ilçesinde karşıya geçmeye çalışan 55 yaşındaki S.S.R, otomobil ve tırın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde otomobil ve tırın çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Antakya-İskenderun kara yolunda karşıya geçmeye çalışan S.S.R'ye (55), önce A.İ. idaresindeki otomobil, ardından da A.G. idaresindeki tır çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin incelemesinde yaşamını yitirdiği belirlenen S.S.R'nin cesedi, hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
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