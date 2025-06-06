Antakya'da Kaçan Kurbanlık Boğa Trafiği Felç Etti
Hatay'ın Antakya ilçesinde, sahbinden kaçan kurbanlık boğa kara yoluna çıkarak trafik aksamalarına neden oldu. Boğa, gözden kaybolana kadar çevredekiler tarafından görüntülendi.
HATAY'ın Antakya ilçesinde sahibinden kaçan kurbanlık boğa, kara yoluna çıktı, trafikte aksamalar oldu.
Kuruyer Mahallesi'nde sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, araç trafiğinin yoğun olduğu Antakya-Altınözü kara yoluna çıktı. Boğayı fark eden vatandaşlar araçlarını durdurdu. Sahipleri boğayı yakalamak için uzun uğraşlar verdi ancak başarılı olamadı. Boğa yol kenarındaki ağaçlığa girerek gözden kayboldu. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Haber: Alican GÜMÜŞ-Kamera: HATAY
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel