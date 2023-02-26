Antakya'da incelemelerde bulunan BM yetkilisi gördüklerini tek bir kelimeyle özetledi: Kıyamet

Birleşmiş Milletler bünyesindeki Dünya Gıda Programı'nın Yönetici Direktörü David Beasley dün Antakya'da incelemelerde bulundu. Depremde yaşanan yıkımı gören Beasley, "Türkiye'nin güneyinde kıyametten sahnelerle karşılaştım" dedi.

TEK BİR KELİMEYLE ANLATABİLİRİM: KIYAMET

6 Şubat'ta yaşanan depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 44 bini geçerken Beasley, "Bugün gördüklerimi tek bir kelimeyle anlatabilirim: Kıyamet" ifadesini kullandı.

"BÜTÜN MAHALLELER DÜMDÜZ OLMUŞ"

Beasley, "Bütün mahalleler dümdüz olmuş, binalar yok olmuş, okullar ve dükkanlar kapalı yaşamlar dağılmış. Bu yıkımın boyutu kavranılacak gibi değil" yorumunu yaptı.

"YIKIMIN ÜZERİNE YIKIM EKLENDİ"

Beasley depremde büyük hasar gören Suriye'nin kuzeyinin hali hazırda yıllardır devam eden savaş sebebiyle de zorlandığını belirterek, "Yıkımın üzerine yıkım eklendi" dedi.