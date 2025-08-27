Antakya'da İki Otomobilde Yangın Çıktı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde iki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Odabaşı Mahallesi'nde seyir halindeki otomobil ile Narlıca Mahallesi'nde park halindeki otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarlar üzerine olay yerlerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Söndürülen yangınların ardından her iki otomobil de kullanılamaz hale geldi.