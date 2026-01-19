Haberler

Hatay'da evden para ve ziynet eşyası çalan şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir evden 750 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli M.Ö. tutuklandı. Gözaltına alınma süreci, ihbar üzerine başlatılan çalışmalar ve otel odasında yakalanmasıyla gerçekleşti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alaattin Mahallesi'nde bir evden yaklaşık 750 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce kimliği belirlenen şüpheli M.Ö. saklandığı otel odasına düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ali Küçük - Güncel
