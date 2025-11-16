Haberler

Antakya'da Düzensiz Göçmenlerin Otomobil Kazası Sonrası Sınır Dışı Edilmesi

Güncelleme:
Hatay'ın Antakya ilçesinde otomobilin nehre devrilmesi sonucu yaralanan 9 Suriye uyruklu düzensiz göçmen hastanede tedavi edildikten sonra sınır dışı edildi. Kazada yaralanan 10 kişiden 9'u tedavi sonrası gönderildi, sürücü ise tutuklandı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde otomobilin nehre devrilmesi sonucu yaralanan 9 Suriye uyruklu düzensiz göçmen, hastanedeki tedavilerinin ardından sınır dışı edildi.

Düzensiz göçmenlerin bulunduğu 34 ECR 787 plakalı otomobilin 12 Kasım'da polis kovalamacası sonucu nehre devrilmesiyle yaralanan 10 kişinin hastanedeki tedavileri tamamlandı.

Yaralılardan 9 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Otomobil sürücüsü M.M. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
