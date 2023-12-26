Antakya'da ağır hasar alan alışveriş merkezi yıkıma başlandı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan alışveriş merkezinin kontrollü yıkım çalışmasına başlandı. Haraparası Mahallesi'ndeki Palladium Alışveriş Merkezinin 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar almasının ardından yıkımına karar verildi. Ekiplerin çevresinde güvenlik önlemi aldığı alışveriş merkezinin bir bloğu iş makineleriyle kontrollü yıkılırken, çıkan moloz kamyonlarla enkaz döküm alanına taşındı. Öte yandan alışveriş merkezinin bazı bloklarında eşya tahliyesinin sürdüğü görüldü.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan alışveriş merkezinin kontrollü yıkım çalışmasına başlandı.
Haraparası Mahallesi'ndeki Palladium Alışveriş Merkezinin 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar almasının ardından yıkımına karar verildi.
Ekiplerin çevresinde güvenlik önlemi aldığı alışveriş merkezinin bir bloğu iş makineleriyle kontrollü yıkılırken, çıkan moloz kamyonlarla enkaz döküm alanına taşındı.
Öte yandan alışveriş merkezinin bazı bloklarında eşya tahliyesinin sürdüğü görüldü.