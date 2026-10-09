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Antakya'da 60 bin liralık kablo hırsızlığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı

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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir kurumdan 60 bin lira değerinde bakır kablo çalındığı ihbarı üzerine emniyet ekipleri çalışma başlattı. Saraycık Mahallesi'ndeki olayda 4 şüpheli gözaltına alınırken, kabloları satın aldığı tespit edilen kişi hakkında da işlem başlatıldı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir kurumdan kablo hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saraycık Mahallesi'nde bir kurumdan 60 bin lira değerinde bakır kablo çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, araştırmaları sonucunda şüpheliler M.Ç, Ş.B, A.B. ve S.Y'yi tespit etti.

Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Öte yandan, kabloları satın aldığı tespit edilen M.Ç. hakkında da işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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