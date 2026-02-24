Haberler

Hatay'da 5 gündür haber alınamayan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Hatay'da 5 gündür haber alınamayan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesinde 5 gündür kayıp olan 27 yaşındaki Uğur Çalışkan'ı bulmak için jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışmalarına devam ediyor.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde ailesinin 5 gündür haber alamadığı 27 yaşındaki Uğur Çalışkan'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Serinyol Mahallesi'nde yaşayan Çalışkan'ın ailesi, çocuklarına ulaşamadıkları için 19 Şubat'ta İl Jandarma Komutanlığına ihbarda bulundu.

Bunun üzerine psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Çalışkan'ın bulunması için jandarma ekiplerinin yanı sıra Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, çalışmalarını Serinyol Mahallesi üzerindeki ormanlık alanda yoğunlaştırdı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık

Göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'a karşı oynayacak mı? Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi

Galatasaray'a karşı oynayacak mı? İşte yanıtı
Kıvanç Tatlıtuğ, iş insanı Halit Yukay'la son konuşmasını mahkemede anlattı

Mahkemede o anları güçlükle anlattı: Son konuşmamız oldu
İşte uyruklarına göre yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı

İşte 2025'te yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı
Sarhoşken FBI görevlisine attığı mesaj başını yaktı! Rus ajanı kıskıvrak yakalandı

Sarhoşken telefona sarıldı, attığı mesaj Rus ajanını ele verdi
Galatasaray'a karşı oynayacak mı? Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi

Galatasaray'a karşı oynayacak mı? İşte yanıtı
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı

Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
Özel abonelik açınca eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken suskunluğunu bozdu

Özel abonelik açan Ece Erken'den eleştirilere yanıt