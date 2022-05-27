Antakya Belediyesi Sahipsiz Hayvan Nakil Aracını Hizmete Sundu - Haberler

Antakya Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar yer aldı: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın talimatları ile Hatay Valiliği 6740294 Sayı ve 27.04.2022 tarihli kararı doğrultusunda, Antakya Belediyesi bünyesinde bulunan veteriner hekimlerimizin kontrol ve denetiminde sahipsiz hayvan toplama ekibi kuruldu.

Ekibimiz iki veteriner hekimimizin denetim ve idaresinde; alanında eğitimli personel, dünya standartlarına uygun araç ve ekipmanlardan oluşmaktadır. Sorumluluk alanımızda bulunan bölgelerde vatandaşlarımızla iç içe yaşayan sahipsiz sokak hayvanlarımızın rehabilite, bakım ve tedavilerinin yapılacağı "Doğal Yaşam Alanı, Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi"mizin yapımı tamamlanana kadar Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan hayvan barınağına karşılıklı hizmet gereği tutanakla teslimi sağlanmaktadır.

Antakya Belediyesi olarak can dostlarımızın sağlığı, güvenliği, bakım ve tedavileri konusunda gösterdiğimiz hassasiyet ile hizmetlerimiz artarak devam edecek.

Vatandaşlarımız çevrelerinde bulunan sahipsiz sokak hayvanlarını 444 44 31 numaralı telefondan ekiplerimize bildirerek, barınağa ulaştırılmasına destek olabilirler."

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