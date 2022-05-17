Annesini vuran 14 yaşındaki kıza tutuklama - Haberler

ÇAYCUMA, ZONGULDAK (DHA) - ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, tartıştığı annesi S.C.'yi (39) tabancayla vurarak yaralayan İ.C. (14) adlı kız çocuğu, tutuklandı.

Olay, dün ilçeye bağlı Saltukova belde merkezinde meydana geldi. İ.C. ile annesi S.C. evde tartıştı. Psikolojik tedavi gördüğü belirtilen İ.C., dedesine ait ruhsatlı tabanca ile annesi S.C.'yi sırtından vurarak yaraladı. Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.C. tedavi altına alındı. İ.C. ise jandarma karakoluna götürüldü. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.C., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. S.C.'nin ise hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.