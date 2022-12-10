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ANNESİNİ ÖLDÜRÜP 'HATIRLAMIYORUM' DEMİŞTİ; TUTUKLANDI

Güncel Haberler

Antalya'da, tartıştığı annesi Zübeyda Tıraş'ı boğazına bıçak saplayarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Yusuf Emre Tıraş, ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Antalya'da, tartıştığı annesi Zübeyda Tıraş'ı boğazına bıçak saplayarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Yusuf Emre Tıraş, ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yusuf Emre Antalya Güncel Haberler

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