Annesini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde annesini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde annesini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Elbistan Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hakan Ö, taraf avukatları ve aile bireyleri katıldı. Duruşmada son sözleri sorulan sanık Hakan Ö. suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraatini talep etti. Mahkeme heyeti sanık Hakan Ö'ye "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Olay Elbistan'da Kümbet Mahallesi'ndeki evlerinde 26 Kasım 2020'de Yurdagül Ö. (56) ile oğlu Hakan Ö. (32) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Hakan Ö, annesini bıçaklayarak polise ihbarda bulunmuş, olay yerine gelen ekiplerce gözaltına alınmıştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede ise anne Yurdagül Ö'nün hayatını kaybettiği belirlenmişti. AA / Ali Öztürk - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Annesini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.