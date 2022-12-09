Annesini boğazına bıçak saplayıp öldürdü, 'Hatırlamıyorum' dedi (2) Güncel Haberler TUTUKLANDIAntalya'da, tartıştığı annesi Zübeyda Tıraş'ı boğazına bıçak saplayıp, öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Yusuf Emre Tıraş, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. TUTUKLANDI Antalya'da, tartıştığı annesi Zübeyda Tıraş'ı boğazına bıçak saplayıp, öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Yusuf Emre Tıraş, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Adem AKALAN/ ANTALYA, Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Yusuf Emre Antalya Güncel Haberler

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