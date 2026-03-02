Haberler

Annesini aldattığını iddia ettiği babasını öldürdü

Güncelleme:
BATMAN'da M.D. (18) adlı kadın, annesini aldattığını iddia ettiği babası Ramazan Daş'ı (41) tabancayla vurarak öldürdü.

BATMAN'da M.D. (18) adlı kadın, annesini aldattığını iddia ettiği babası Ramazan Daş'ı (41) tabancayla vurarak öldürdü. Gözaltına alınan M.D.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olay, saat 02.00 sıralarında Sağlık Mahallesi 1905'inci Sokak'ta meydana geldi. M.D., annesini aldattığını öne sürdüğü babası Ramazan Daş ile evde tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.D., tabancayla babasına ateş etti. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ramazan Daş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Daş'ın cenazesi, otopsi işlemleri için morga götürüldü. Gözaltına alınan M.D.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
