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Annesine tacizde bulunduğunu öne sürüp sokak ortasında dakikalarca tekmeledi (2)

Annesine tacizde bulunduğunu öne sürüp sokak ortasında dakikalarca tekmeledi (2)

Güncel Haberler

KURTARILAMADIAnkara'nın Mamak ilçesinde, annesini taciz ettiği iddiasıyla Yusuf Ş.'nin, dakikalarca başına tekme atarak ağır yaraladığı Ramazan Dörtdaş, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

KURTARILAMADI

Ankara'nın Mamak ilçesinde, annesini taciz ettiği iddiasıyla Yusuf Ş.'nin, dakikalarca başına tekme atarak ağır yaraladığı Ramazan Dörtdaş, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Yusuf Şavur ise polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şavur, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Burak Tekin - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ankara Güncel Haberler

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