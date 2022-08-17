Annesine tacizde bulunduğunu öne sürüp sokak ortasında dakikalarca tekmeledi (2) Güncel Haberler KURTARILAMADIAnkara'nın Mamak ilçesinde, annesini taciz ettiği iddiasıyla Yusuf Ş.'nin, dakikalarca başına tekme atarak ağır yaraladığı Ramazan Dörtdaş, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. KURTARILAMADI Ankara'nın Mamak ilçesinde, annesini taciz ettiği iddiasıyla Yusuf Ş.'nin, dakikalarca başına tekme atarak ağır yaraladığı Ramazan Dörtdaş, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. TUTUKLANDI Gözaltına alınan Yusuf Şavur ise polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şavur, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güncel Demirören Haber Ajansı / Burak Tekin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ankara Güncel Haberler

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