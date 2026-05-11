Annesi ile minik Gökçe'nin köy yaşamı, sanal medyada ilgi odağı oldu

ANTALYA'nın Gündoğmuş ilçesinde yaşayan Elif Özer Küçük'ün, 7,5 aylık kızı Gökçe ile köy yaşamından paylaştığı görüntüler sanal medyada ilgi gördü.

ANTALYA'nın Gündoğmuş ilçesinde yaşayan Elif Özer Küçük'ün, 7,5 aylık kızı Gökçe ile köy yaşamından paylaştığı görüntüler sanal medyada ilgi gördü. Paylaşılan videolarda, annesinin sırtında köy yollarında gezdirilen minik Gökçe'nin doğal halleri izleyenlerin beğenisini topladı.

Gündoğmuş ilçesinde yaşayan Elif Özer Küçük, kızı Gökçe ile günlük yaşamından kesitleri sanal medyada paylaşmaya başladı. 'Gökçe Kızın Günlüğü' adıyla açılan sanal medya hesabında, anne-kızın köydeki doğal yaşamı, gezmeleri, hayvanlarla karşılaşmaları ve Gökçe'nin annesinin sırtında taşındığı anlar kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Videolarda Elif Özer Küçük'ün, geleneksel yöntemle kızını sırtına bağladığı, ardından köy yollarında gezdirdiği görüldü. Gökçe'nin annesinin sırtındaki sakin ve neşeli halleri, sanal medyadaki çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı. Hesaptaki bazı videoların milyonlarca izlendiği görüldü.

KÖY YAŞAMIYLA BÜYÜYEN GÖKÇE

Elif Özer Küçük'ün paylaştığı görüntülerde, Gökçe'nin doğayla iç içe büyüdüğü anlar yer aldı. 'Köy havası Gökçe kıza yaradı', 'Gökçe kızım ikindi gezmesinde' ve benzeri notlarla paylaşılan videolarda minik Gökçe'nin annesinin kucağında ve sırtında köyde gezdiği, çevresini merakla izlediği anlar ilgi çekti. Kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alan videolarda, anne- kızın samimi halleri gülümsetti. Sanal medya kullanıcıları, Gökçe'nin doğal halleri ve annesiyle kurduğu sıcak bağa çok sayıda yorum yaptı.

Bir süre İstanbul'da eşi ve 2 çocuğuyla yaşadıklarını, bu süreçte kızları Gökçe'nin dünyaya geldiğini aktaran Elif Özer Küçük, büyük şehirde yaşamak ve çocuk büyütmenin zorluklarını düşünerek, Gündoğmuş'a kendi ailesinin yanına yerleşmeye karar verdiklerini kaydetti. Bu süreçte içerik üretmeye başladığını ve bu durumun kendisini mutlu ettiğini söyleyen Elif Özer Küçük, "Hayatımız çok güzel ilerliyor. Biz köye geldiğimiz için çok mutluyuz. Gökçe de köye geldiği için çok mutlu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

