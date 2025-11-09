Haberler

Annenin Feryadı Yürek Burktu
Antalya'da bir otelin önünde uyarı sonrasında öldürülen güvenlik görevlisi Tahsin Göker'in cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Annesi Nimet Göker, yaşadığı acıyı gözyaşları içinde dile getirdi.

Antalya'da çalıştığı otelin önünde içki içtiği gerekçesiyle uyardığı Eyüp T. tarafından öldürülen güvenlik görevlisi Tahsin Göker'in cenazesi, Adli Tıp'taki işlemlerin ardından anne Nimet, baba Adnan, kız kardeşi Rana ve sevenleri tarafından teslim alındı. Cenaze alınırken Nimet Göker, "Benim oğlumu yaktın. Benim oğlumun kalbine nasıl bıçağı sapladın. Allah'ım senin de canını alsın" diye feryat etti. Baba Adnan Göker ise gözyaşlarını tutamadı. Tahsin Göker'in cenazesi, defnedilmek üzere Burdur'un Tefenni ilçesine götürüldü.

