Haberler

Hafif ticari aracın anne ve çocuğunu altına alıp, sürüklediği kaza kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da hafif ticari aracın çarptığı anne Vildan D. ve oğlu Efe D.'yi kurtarmak isteyen Orhan Uğur, aracı kaldırırken elinden yaralandı. Sürücünün fren yerine gaza bastığı iddia edildi.

ANNE-OĞULU KURTARIRKEN ELİNDEN YARALANDI

Bursa'da hafif ticari aracın çarpıp altına alarak sürüklemesiyle yaralanan Vildan D. ile oğlu Efe D.'nin yardımına çevredekiler koştu. Anne ile oğlunu kurtarmak için aracı kaldıranlardan Orhan Uğur da elinden yaralandı. O sırada bir dükkanda alışveriş yaptığını söyleyen Uğur, "Kaza olduğu esnada ben içerideydim. Dışarı çıktım. Çocuk arabanın altında kalmıştı. Arabayı kaldırdım. Ellerimden yaralandım. Sürücü kadındı. Muhtemelen fren yerine gaza bastı. Çocuğu çıkardıktan sonra ben işe gittim. Çocuğu çıkardığımda bayılmıştı. Ambulans götürdü" dedi.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır! İşte istenen ceza
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'taki faciadan acı haber! Üniversiteli Betül öldü, 4 kişi yaşam savaşı veriyor

Beşiktaş'taki faciadan acı haber! Üniversiteli Betül öldü
Melisa Döngel doyasıya eğlendi, dans performansı dikkat çekti

Ünlü oyuncudan ağızları açık bırakan dans
Ziraat Türkiye Kupası finalini Halil Umut Meler yönetecek

Türkiye Kupası finalinin hakemi belli oldu
MHP, Araban Belediye Başkanını parti listesinden düşürdü

MHP, o belediye başkanının kalemini kırdı!

Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı

İlçe diken üstünde! Esnaf kepenk kapattı, tahliyeler başladı
Miray Daner, AK Parti'ye katılan Özlem Çerçioğlu'na gelin oluyor

AK Parti'ye gelin oluyor
Selena Gomez, +18 filmde oynayacak

+18 filmde oynayacak