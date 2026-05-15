Haberler

Aynı gün hayatını kaybeden anne ve oğlu toprağa verildi

Aynı gün hayatını kaybeden anne ve oğlu toprağa verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Akkuş ilçesinde oğlunun kalp krizi sonucu öldüğünü duyan anne Hüsne Sarıçobanoğlu da rahatsızlanarak aynı gün hayatını kaybetti. Anne-oğul, gözyaşları arasında toprağa verildi.

ORDU'nun Akkuş ilçesinde yaşamını yitiren Hüsne Sarıçobanoğlu (82) ile oğlu Muhittin Sarıçabonoğlu (52), bugün son yolculuklarına uğurlandı.

Olay, Akkuş ilçesi Salman Mahallesi'nde meydana geldi. Muhittin Sarıçobanoğlu, dün evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Oğlunun ölüm haberini alan Hüsne Sarıçobanoğlu da rahatsızlandı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sarıçobanoğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hüsne Sarıçobanoğlu da tüm müdahalelere rağmen oğluyla aynı gün yaşamını yitirdi. Anne-oğulun ölümü aileleri ve yakınlarını yasa boğdu. Muhittin ve Hüsne Sarıçobanoğlu'nun cenazeleri, öğle vakti cuma sonrası, Akkuş Çamalan Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında dualarla toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk davasında karar! Niyazi Nefi Kara'ya 46 yıl hapis verildi

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına 46 yıl hapis
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonlarca memuru ilgilendiren kanun teklifi Meclis'te

Milyonlarca memuru ilgilendiren kanun teklifi Meclis'te
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar'a verilen 17 yıllık hapis cezasına başsavcılıktan itiraz

Narin Güran davasında yeni gelişme! Başsavcılık karara itiraz etti
Hakan Safi'den sürpriz hamle: Ruben Amorim

Sağ gösterip sol vuruyor! Gözünü diktiği hoca seçimi bile kazandırır
SPK'nın Türkçe dil yasağını ihlal eden 23 borsa tespit edildi

SPK'nın yasağını ihlal eden 23 borsa tespit edildi
17 bıçak darbesiyle katledilen Abdülbaki’nin ailesinden adalet çığlığı: En ağır cezayı alsınlar

Hiç uğruna canından olan Abdülbaki’nin ailesinin feryadı yürek dağladı
Galatasaray'da şampiyonluk kutlaması başladı! Torreira ve Yunus'tan dikkat çeken pankart

Galatasaray şampiyonluğunu kutluyor! Açılan pankart bomba
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire, mahkemede hakime yalvardı

Hemşirelerin yüz karası! Mahkemede hakime yalvardı ama...