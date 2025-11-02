Anne ve Çocuğunun Yurt Dışına Çıkışı Soruşturuluyor

ANNE ÇOCUKLA YURT DIŞINA ÇIKMIŞ

Mersin'de 2,5-3 yaşlarındaki kız çocuğunun, annesi tarafından "İstemiyorum seni, defol" diyerek itildiği görüntülere ilişkin Mersin Valiliği açıklama yaptı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzce derhal inceleme başlatılmıştır. Yapılan incelemede, anne B.G.'nin 15 Eylül 2025 tarihinde çocuğu ile birlikte yurt dışına çıktığı ve halen Türkiye'de bulunmadığı tespit edilmiştir. Aileye yönelik sosyal inceleme süreci sürmekte olup, annenin Türkiye'ye dönüşü sonrasında gerekli idari işlemler ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecektir" denildi.