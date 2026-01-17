Haberler

MSB'den 'ana duası' paylaşımı

MSB'den 'ana duası' paylaşımı
Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, anne ile asker oğlunun duygusal bir anını 'Vatanın yılmaz gücüdür ana duası' notuyla sosyal medya hesabında paylaştı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, anne ile asker oğlunun fotoğrafını 'Vatanın yılmaz gücüdür ana duası' notuyla paylaştı.

MSB'nin sanal medya hesabından bir anne ile asker oğlunun fotoğrafı, 'günün fotoğrafı' olarak paylaşıldı. Annenin, eğilip elini öpen asker oğlunun aynı şekilde başından öperken çekilen fotoğrafı, 'Vatanın yılmaz gücüdür ana duası' notuyla paylaşıldı.

