MSB'den 'ana duası' paylaşımı

MSB'nin sanal medya hesabından bir anne ile asker oğlunun fotoğrafı, 'günün fotoğrafı' olarak paylaşıldı. Annenin, eğilip elini öpen asker oğlunun aynı şekilde başından öperken çekilen fotoğrafı, 'Vatanın yılmaz gücüdür ana duası' notuyla paylaşıldı.