"Anne Kafamda Bit Var" oyununun prömiyeri yapıldı

Usta oyuncu Tarık Akan'ın kaleme aldığı "Anne Kafamda Bit Var" kitabından aynı isimle tiyatro sahnesine uyarlanan eserin prömiyeri, Leyla Gencer Opera Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.

Bakırköy Belediye Tiyatroları tarafından hazırlanan iki perdelik dram türündeki eseri Gökhan Aktemur oyunlaştırdı, Turgay Kantürk yönetti.

Eserde Ragıp Savaş, Yonca Şahinbaş, Faruk Üstün, Eda Özdemir, Murat Şenol, Burç Ara, Ercan Koçak, Ali Kil, Kadir Hasman, Bulut Akkale, Emre Sırımsı, Sevda Karabulut, Kerem Genç, Merve Bağdatlı, Ahmet Deniz Kuş, Ozan Berk Ekinciel, Yılmaz Gökgöz ve Bahar Yılmazer rol aldı.

Oyunun ardından seyircileri selamlayan Ragıp Savaş, 4 ay kadar süren uzun prova süreci geçirdiklerini belirterek, "Ortak fikirle metni son haline getirdik. Bazı oyunlar yapılır, kötü olma şansı vardır, her oyun çok iyi çıkmayabilir, birleşenleri iyi olmayabilir ama bizim bu oyunda kötü olma şansımız yoktu. Çünkü söz konusu Tarık Akan ve ailesi olunca... Kızı, sevgili Özlem de burada. Onun için çok ince eledik ve sık dokuduk. Seyircinin huzuruna çıktığımızda da alkışınız ve seyircinin beğenisi, oyunun doğru bir yolda olduğunu bize gösterdi. Çok onurlu ve gururluyuz." dedi.

Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu da eseri ağlayarak izlediğini dile getirerek, "Bugün çok yoğun duygular yaşıyoruz. Bakırköy Belediye Tiyatrolarının 35. sanat yılında, ben bugün bu salonda alınacak yeni ödüllerin geleceğini gördüm. Şimdiye kadar turneler ve birçok ödül aldık. Hep beraber bunu başardık. Burada sevgili Tarık Akan'ın ailesi bizimle beraber. Onlara da sonsuz destekleri için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Oyun, 1981'de askeri darbe sonrası sıkıyönetim altında Tarık Akan'ın yaşadığı gözaltı sürecini, önce 1. Şube'de ardından Selimiye Cezaevi'nde mahkemeye çıkarılmayı beklerken yaşadıklarını işliyor.

Eser, 14-15 Mayıs'ta Leyla Gencer Opera Sanat Merkezi'nde yeniden sahnelenecek.