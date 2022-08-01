Anne ayı yavrularını riske atmadı! Ağzıyla yolun karşısına taşıdı

Twitter'da paylaşıma giren bir video, kullanıcıların bir hayli ilgisini çekti. Söz konusu videoda, anne ayı ve yavruları yer alıyor. Anne ayı sırasıyla 4 tane yavrusunu teker teker ağzıyla yolun karşısına taşıyor.

YAVRULAR GERİ DÖNÜYOR

Öte yandan videoda anne ayının yavrularını yolun ortasına kadar getirip diğer yavrusunu almaya giderken ortaya getirdiği yavrunun da peşinden gittiği görülüyor. Ayrıca anne ayının yavrularını bir arada tutmak için çaba sarf ettiği de görüntülere yansıyor.

VİDEO TEBESSÜM ETTİRDİ

Bu görüntülerin yerleşim yerine oldukça yakın olması ise dikkatlerden kaçmadı. Video "Birden fazla çocuğu olan herkes ilişki kurabilir" başlığıyla paylaşılması ise çoğu kişiye tebessüm ettirdi.