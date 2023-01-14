Anketçiler canlı yayında birbirine girdi

Optimar Araştırma sahibi Hilmi Daşdemir ile Gezici Araştırma Şirketi sahibi Murat Gezici arasında, katıldıkları canlı yayında İYİ Parti'nin oy oranları üzerinden kavga çıktı. Gezici'ye "manipülatör" diyen Hilmi Daşdemir, "Manipülatör birisi olduğunuz yalan mı? Bazı seçimlerde 20 puan yanıldınız." dedi. Murat Gezici'nin, Taşdemir'e yönelik, "Bunun gibi troll düşünce yapıları bunu bu şekilde ifade ediyor." sözleri üzerine ortam gerilince, program sunucusu reklama gitmek zorunda kaldı.

Seçim dönemine yaklaştıkça anket şirketlerinin yaptığı araştırmalar daha önemli hale geldi. Anket şirketlerinin sahipleri de neredeyse her gün bir televizyon programında çıkmaya başladı.

"MANİPÜLATÖR-TROLL" KAVGASI

Habertürk'te yayınlanan Olaylar ve Görüşler programına katılan Optimar Araştırma Şirketi sahibi Hilmi Daşdemir ile Gezici Araştırma Şirketi sahibi Murat Gezici arasında İyi Parti'nin oy oranları üzerinden kavga çıktı. Hilmi Daşdemir, Gezici için "manipülatör" ifadelerini kullanırken Gezici ise Taşdemir'e "troll" dedi.

"SİZ MANİPÜLATÖR BİRİSİSİNİZ"

Gezici'nin bazı seçimlerde 20 puan yanıldığını söyleyen Hilmi Daşdemir, "Benim araştırmamı burada eleştirme hakkınız yok. Siz manipülatör birisisiniz. Manipülatör birisi olduğunuz yalan mı? Bazı seçimlerde 20 puan yanıldınız. Çünkü birileri size iş vermediği için rakamla cezalandırmaya çalıştınız. Biraz ahlaklı olur insan bunları konuşurken." diye konuştu.

"TROLL DÜŞÜNCE YAPILARI BUNU BU ŞEKİLDE İFADE EDİYOR"

Murat Gezici'nin "Bunun gibi troll düşünce yapıları bunu bu şekilde ifade ediyor." şeklindeki cevabının ardından programda gergin anlar yaşandı. Gezici'ye sinirlenen Hilmi Daşdemir, "Sen kimsin de bana troll diyorsun." diye yanıt verdi.

REKLAMA GİTMEK ZORUNDA KALDILAR

Kavganın bir türlü dinmemesi üzerine program sunucusu ortamı sakinleştirmek için reklam arasına gitmek zorunda kaldı.