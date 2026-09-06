Anket: Bağımsız Seçmen Demokratlara Yöneliyor

ABD'de yapılan anket, kasımdaki ABD ara seçimleri öncesi bağımsız seçmenlerin Demokrat Partiye yöneldiğini ortaya koydu.

ABD merkezli araştırma şirketi Gallup, ABD'de yaşayan 3 binden fazla kişiye "Demokrat Partiye mi yoksa Cumhuriyetçi Partiye mi daha çok yakınsınız?" sorusunu yöneltti.

"Amerikalıların Parti Kimliği ve Amerikalıların Eğilim Gösterdiği Parti Kimliği - Üç Aylık" başlığıyla yayımlanan ankette kendilerini Cumhuriyetçi ya da Demokrat olarak nitelendirmeyen katılımcılar, "bağımsız seçmen" olarak tanımlandı.

Sonuçlar doğrultusunda ülke genelinde ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldiği Ocak 2025'ten beri Cumhuriyetçi Partiye yönelim oranları karşılaştırıldı.

Buna göre 2025 yılının ilk çeyreğinde yüzde 45 olan "Cumhuriyetçi Partiye yönelim", ikinci çeyrekte yüzde 43'e, üçüncü çeyrekte yüzde 41'e ve son çeyrekte yüzde 40'a geriledi.

Cumhuriyetçi Partiye yönelenlerin oranı 2026'nın ilk çeyreğinde de yüzde 39'a düştü.

Bağımsız seçmenler arasında Demokrat Partiye yönelim ise 2025 yılının ilk çeyreğinden 2026'nın ilk çeyreğine kadar yüzde 45'ten yüzde 49'a yükseldi.

Demokratlar yükselişte

Aynı ankette katılımcılara "Siyasette kendinizi Cumhuriyetçi, Demokrat veya bağımsız olarak mı görüyorsunuz?" diye de soruldu.

Trump'ın göreve geldiği Ocak 2025'ten beri kendilerini Cumhuriyetçi olarak tanımlayanların oranı yüzde 27'den yüzde 25'e geriledi.

Kendilerini Demokrat olarak tanımlayanların oranı ise yüzde 27'den yüzde 31'e yükseldi.

"En büyük avantaj"

New York Times gazetesi, yayımladığı haberde Gallup anketindeki rakamların Demokratlar için 2008'den bu yana Cumhuriyetçiler karşısındaki en büyük avantaj olduğunu gösterdiğini belirtti.

Gallup, Amerikalıların parti bağlılıklarını ve parti eğilimlerini raporlamak amacıyla yıllık veya üç aylık dönemlerde toplu anket verileri yayımlıyor.

Kaynak: AA