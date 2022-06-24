Anket: Kanadalıların yüzde 45'i mali açıdan bir önceki yıla göre daha kötü durumda

Kanada'da yapılan bir ankete katılanların yüzde 45'i, mali açıdan bir önceki yıla göre daha kötü durumda olduğunu bildirdi.

Angus Reid Enstitüsü (ARI), 7-13 Haziran tarihleri arasında 5 binden fazla Kanadalı ile bir anket gerçekleştirdi.

Ankete katılan Kanadalıların yüzde 45'i, mali açıdan bir önceki yıla göre daha kötü durumda olduğunu belirtti.

2020'nin ilk çeyreğinde mali açıdan bir önceki yıla göre kötü durumda olduğunu bildirenlerin oranı yüzde 32 olmuştu.

2018 yılında yapılan ankette Kanadalıların yüzde 29'u bir önceki yıldan daha kötü durumda olduğunu bildirmişti.

Aynı ankete katılanların üçte biri, gelecek yıl işlerin daha da kötüleşmesini beklediklerini söyledi.

Ankete katılanların yaklaşık dörtte biri, yeterli para olmadığı için olması gerekenden daha az yemek yediğini açıkladı.

Ülkede yıllık enflasyon oranı yüzde 7,7 ile son 40 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı.