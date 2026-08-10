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İngiltere'de İsrail'den göçe tepki artıyor

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YouGov anketi, İngilizlerin yarısına yakınının İsrail'den daha az ya da hiç göçmen istemediğini; bu oranın 2016'ya göre 8 puan artarak yüzde 47'ye yükseldiğini gösterdi. Gazze saldırılarının etkisiyle İsrail'e yönelik tutumun kötüleştiği belirtilirken, halkın yüzde 69'u göçü 'çok yüksek' buluyor.

İngiltere'de yapılan anket, halkın yaklaşık yarısının İsrail'den daha az sayıda göçmen gelmesini ya da hiç göçmen gelmemesini istediğini ortaya koydu.

Kamuoyu araştırma şirketi YouGov, 2016-2026 yıllarında göçe ilişkin kamuoyu tutumundaki değişimi karşılaştıran anket yaptı.

Ankete göre, İngilizlerin Rusya, İsrail, Hindistan ve ABD'den gelen göçmenlere yönelik tutumu 2016'ya kıyasla daha olumsuz hale geldi.

Buna göre, İsrail'den daha az sayıda göçmen gelmesini ya da hiç göçmen gelmemesini isteyenlerin oranı 2016'da yüzde 39 iken bu oran 2026'da yüzde 47'ye yükseldi. Böylelikle, İsrail'den göçmen gelmesine olumsuz yaklaşanların oranında 8 puanlık artış kaydedildi.

YouGov'un değerlendirmesinde, bu artışın muhtemelen, Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'e yönelik tutumun kötüleşmesinden kaynaklandığı ifade edildi.

İngilizlerin yüzde 69'una göre son 10 yılda ülkeye göç "çok yüksek"

Ankete göre ayrıca, İngilizlerin yüzde 69'u son 10 yılda ülkeye göçün çok yüksek olduğunu belirtti. Bu oran, aynı sorunun yöneltildiği 2016'da yüzde 70 olarak kaydedilmişti.

Katılımcıların yüzde 43'ü göçün İngiltere için "çoğunlukla kötü" olduğunu ifade etti. Bu oran, 2016'ya göre 10 puanlık artışa işaret etti.

Buna karşılık, ankete katılanların yüzde 21'i göçün ülke için "çoğunlukla iyi" olduğunu, yüzde 29'u da göçün "hem iyi hem kötü etkileri" bulunduğu görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA
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