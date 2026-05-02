Anket: ABD'lilerin Yüzde 61'i İran'a Karşı Savaşı Hata Olarak Görüyor

WASHINGTON, 2 Mayıs (Xinhua) - Washington Post-ABC News-Ipsos tarafından yayımlanan ortak ankete göre, ABD'lilerin çoğunluğu, ABD ordusunun İran'a karşı güç kullanmasının hata olduğunu düşünüyor.

Cuma günü yayımlanan ankete göre, katılımcıların yüzde 61'i İran'a karşı askeri güç kullanımını "hata" olarak nitelendirirken, her 10 kişiden 2'sinden azı ABD'nin İran'daki eylemlerini başarılı buluyor.

Anket sonuçlarına göre, her 10 kişiden yaklaşık 4'ü İran'a yönelik güç kullanmanın başarısız olduğunu söylerken, diğer 4'ü ise "bunu söylemek için henüz çok erken" diyor.

Washington Post, İran'daki savaşın Amerikalılar arasında, 2006'daki Irak Savaşı ve 1970'lerin başındaki Vietnam Savaşı kadar düşük destek gördüğünü belirtti.

Anket, Cumhuriyetçiler arasında askeri harekata desteğin daha yüksek olduğunu da ortaya koydu. Buna göre Cumhuriyetçi katılımcıların yüzde 79'u bu kararın doğru olduğunu düşünüyor.

Öte yandan, ABD kamuoyunun büyük bölümü İran'a yönelik askeri harekatın önemli riskler taşıdığı görüşünde. Katılımcıların yüzde 61'i bunun ABD vatandaşlarına yönelik terör riskini artıracağını, yüzde 60'ı ekonominin resesyona girme ihtimalini yükselteceğini, yüzde 56'sı ise ABD'nin müttefikleriyle ilişkilerini zayıflatabileceğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua
