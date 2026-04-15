Anket: ABD'lilerin Çin hakkındaki algısında olumlu yönde artış oldu

ABD'de yapılan ankette, Çin hakkında olumlu düşünenlerin sayısında geçen yıllara kıyasla artış gözlemlendi.

Merkezi ABD'de bulunan Pew Research şirketinin, ocak ila martta 12 bin katılımcıyla yürüttüğü anket kapsamında, ABD halkına Çin hakkındaki görüşleri soruldu.

Ankete göre, Çin hakkında olumlu görüşe sahip olduğunu bildiren katılımcıların sayısı geçen yıla göre yüzde 6 artarak yüzde 27'ye yükseldi. Bu oran 2023'e kıyasla da neredeyse iki kat artış gösterdi.

Bu değişime rağmen katılımcıların yüzde 71'i Çin hakkındaki olumsuz görüşleri olduğunu belirtti.

Çin'in, ABD için ortak, düşman veya rakip olup olmadığı hakkındaki görüşleri sorulduğunda Çin'i düşman olarak görenlerin sayısı 2025'e kıyasla azaldı ancak çoğunluğun Çin'i halen rakip olarak gördüğü belirlendi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran saldırıları nedeniyle ülkesinde kalması gerektiğini ve bu sebeple Pekin yönetimine Çin ziyaretinin bir ay kadar ertelenmesi için talepte bulunduğunu açıklamıştı.