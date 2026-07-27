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Anket: Halkın %76'sı ABD-İran Savaşı'nı Zorlu Buluyor

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CBS News ve YouGov anketine göre, ABD halkının %76'sı İran ile savaşın Trump yönetiminin beklediğinden daha zor geçtiğini düşünüyor. Katılımcıların çoğu çatışmadan bıkkınlık ve belirsizlik hissederken, sadece %19'u iyimser.

ABD'de yapılan ankete göre, halkın yüzde 76'sı, ABD- İran Savaşı'nın Donald Trump yönetiminin beklentisinden daha zorlu geçtiğini düşünüyor.

CBS News ve YouGov tarafından 22-24 Temmuz tarihlerinde yürütülen ankette, katılımcılara ABD'nin İran politikasına yönelik görüşleri soruldu.

Buna göre, katılımcıların yüzde 57'si ABD'nin İran ile çatışmasından "bıkkınlık" duyduğunu, yüzde 58'i "belirsizlik", yüzde 36'sı "karamsar", yüzde 19'u ise "iyimser" hissettiğini aktardı.

Katılımcıların yüzde 76'sı, ABD ile İran arasındaki savaşın Trump yönetiminin "beklediğinden daha zorlu geçtiği" görüşünü belirtirken, yüzde 20'si "beklendiği gibi seyrettiğini", yüzde 4'ü ise "beklenenden daha kolay" geçtiğini ifade etti.

Ayrıca katılımcıların yüzde 40'ı, İran ile savaşta ABD'nin "avantaj sahibi" olduğu görüşünü paylaşırken, yüzde 38'si "hiçbir tarafın" üstünlük sağlamadığını, yüzde 22'si ise İran'ın "avantajlı" konumda olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA
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