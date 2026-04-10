Ankara'ya lapa lapa kar yağdı
Kış boyunca yeterli kar yağışı alamayan Ankara’da, nisan ayının ortasında kar yağışı etkili oldu. Başkentliler güne beklenmedik bir sürprizle uyandı.
SABAH KARLA UYANDILAR
Türkiye bahar aylarını yaşasa da soğuk hava etkisini sürdürüyor. Ankara’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu.
YÜKSEK RAKIMLI İLÇELERDE ETKİLİ OLDU
Dikmen ve Mamak başta olmak üzere yüksek rakımlı semtlerde aralıklarla yağan kar, kısa süreli de olsa kış görüntüleri oluşturdu. Başkentte bir süredir etkili olan yağışlı hava, nisan ayında kar olarak kendini gösterirken, vatandaşlar bu durumu şaşkınlıkla karşıladı.