Ankara'ya lapa lapa kar yağdı

Kış boyunca yeterli kar yağışı alamayan Ankara’da, nisan ayının ortasında kar yağışı etkili oldu. Başkentliler güne beklenmedik bir sürprizle uyandı.

SABAH KARLA UYANDILAR

Türkiye bahar aylarını yaşasa da soğuk hava etkisini sürdürüyor. Ankara’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu.

YÜKSEK RAKIMLI İLÇELERDE ETKİLİ OLDU

Dikmen ve Mamak başta olmak üzere yüksek rakımlı semtlerde aralıklarla yağan kar, kısa süreli de olsa kış görüntüleri oluşturdu. Başkentte bir süredir etkili olan yağışlı hava, nisan ayında kar olarak kendini gösterirken, vatandaşlar bu durumu şaşkınlıkla karşıladı.

İşte Başkentten kar manzaraları;

Kaynak: Haberler.com