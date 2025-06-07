Ankaralılar Kurban Bayramı'nda Mavi Göl'de Buluştu

Ankaralılar Kurban Bayramı'nda Mavi Göl'de Buluştu
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Kurban Bayramı'nın birinci günü, Ankaralılar Mavi Göl'de doğa ile iç içe bir gün geçirerek piknik yaptı. Ziyaretçiler göl çevresindeki parkurlarda yürüyüş yaptı, mangal yakarak bayram keyfini çıkardı.

Ankaralılar Kurban Bayramı'nda Mavi Göl'e akın etti

ANKARA - Başkentli vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın birinci gününü kentin gözde dinlenme yerlerinden olan Mavi Göl'de geçirdi. Doğa ile baş başa bir gün geçirmek isteyen Ankaralılar, sıcak havanın keyfini doyasıya çıkardı.

Ankaralı doğaseverlerin ilk tercihleri arasında yer alan Mavi Göl, bu yıl da Kurban Bayramı'nın ilk gününde ziyaretçi akınına uğradı. Göl ve doğa manzarasıyla her yaştan ziyaretçinin uğrak noktası olan Mavi Göl'de yakınlarıyla güzel vakit geçirmek isteyen vatandaşlar akşam saatlerine kadar doyasıya eğlendi. Gölün çevresindeki yürüyüş parkurları, piknik alanları, spor mekanları ise ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

Mangal yakmayı da ihmal etmeyen Ankaralılar, gölün tadını doyasıya çıkardı.

"Mavi Göl'ü seviyoruz"

Kurban Bayramı'nın ilk gününde ailesiyle birlikte Mavi Göl'e piknik yapmaya gelen Adem Kavlak, "Böyle mübarek bir günde ailecek bir piknik yapalım dedik. Sabah 9-10 gibi buradaydık. Bayağı sakindi ama şimdi insanlar da ailecek gelmişler. Ailecek 3'üncü veya 4'üncü kez buraya geldik. Burayı seviyoruz. Diğer piknik alanlarını da gezdik. Bizim için en güzeli burası" diye konuştu.

" Ankara'yı denizi olmasa da çok seviyorum"

Bayramın ilk günü piknik için Mavi Göl'e gelen Gül Oral ise, "Burası çok güzel, açık alan ve ailecek mangal yapacağız çok mutluyuz. Güzel bir gün geçirmeyi umuyoruz. Ankara çok güzel, çok seviyorum. denizi olmasa da güzel" ifadelerini kullandı.

"Eskilere bayramlara dönemesek de yeni bayramları sürdürmek istiyoruz"

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Mavi Göl'e ailesiyle gelen bir başka vatandaş ise eski bayramları özlediğini belirterek, "Bayram herkes için güzel bir sevinç, güzel bir şey. Önemli olan bayramı yaşatmaktır. Eskilere dönemesek de yenilerle bir şekilde bayramı sürdürmeye devam ediyoruz. Çocuklarımla eşimle birlikte Mavi Göl'e geldik, onlarla mangal yapıyorum. Herkesin bayramı mübarek olsun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TOLGA BAŞER - Güncel
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