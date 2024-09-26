Ankaralı Turgut'a Vefa ve Yardımlaşma Gecesi

Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gören, "Ankaralı Turgut" olarak bilinen müzisyen Turgut Karataş için vefa ve yardımlaşma gecesi düzenlendi.

Mamak Belediyesince Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde organize edilen programa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Karataş'ın kızı ve damadı, Ankaralı müzisyenler ile vatandaşlar katıldı, Karataş ise programa video mesaj gönderdi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu, buradaki konuşmasında, programın Karataş'a moral olacağını belirterek, Ankaralı Turgut'un kendine özgü sesi ve esprili şarkılarıyla sadece Ankara'nın değil tüm Türkiye'nin kalbinde yer eden bir isim olduğunu söyledi.

Mamak Belediye Başkanı Şahin de Karataş'ın neşeli şarkıları, Ankara oyun havalarıyla kendini tüm Türkiye'ye sevdirdiği ve birçok sanatçıya ilham kaynağı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Karataş ise gönderdiği video mesajda, enfeksiyon riski taşıdığı için programa katılamadığını belirterek, programda sahne alan meslektaşlarına ve katılımcılara ilgileri ve emekleri nedeniyle teşekkür etti.

Konuşmaların ardından bazı Ankaralı müzisyenler sahne alarak şarkılar söyledi, oyun havaları çalındı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu, Mamak Belediye Başkanı Şahin ve Ankaralı Turgut'un kızı birlikte sahneye çıkarak bir süre Ankara oyun havasına eşlik etti.