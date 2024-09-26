Üye Girişi
Haberler

Ankaralı Turgut'a Vefa ve Yardımlaşma Gecesi

Ankaralı Turgut'a Vefa ve Yardımlaşma Gecesi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören ünlü müzisyen Ankaralı Turgut için Mamak Belediyesince bir yardım gecesi düzenlendi. Programa katılanlar, Turgut'un müziğini ve katkılarını hatırlayarak kendisine moral oldular.

Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gören, "Ankaralı Turgut" olarak bilinen müzisyen Turgut Karataş için vefa ve yardımlaşma gecesi düzenlendi.

Mamak Belediyesince Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde organize edilen programa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Karataş'ın kızı ve damadı, Ankaralı müzisyenler ile vatandaşlar katıldı, Karataş ise programa video mesaj gönderdi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu, buradaki konuşmasında, programın Karataş'a moral olacağını belirterek, Ankaralı Turgut'un kendine özgü sesi ve esprili şarkılarıyla sadece Ankara'nın değil tüm Türkiye'nin kalbinde yer eden bir isim olduğunu söyledi.

Mamak Belediye Başkanı Şahin de Karataş'ın neşeli şarkıları, Ankara oyun havalarıyla kendini tüm Türkiye'ye sevdirdiği ve birçok sanatçıya ilham kaynağı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Karataş ise gönderdiği video mesajda, enfeksiyon riski taşıdığı için programa katılamadığını belirterek, programda sahne alan meslektaşlarına ve katılımcılara ilgileri ve emekleri nedeniyle teşekkür etti.

Konuşmaların ardından bazı Ankaralı müzisyenler sahne alarak şarkılar söyledi, oyun havaları çalındı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu, Mamak Belediye Başkanı Şahin ve Ankaralı Turgut'un kızı birlikte sahneye çıkarak bir süre Ankara oyun havasına eşlik etti.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Güncel

Ankaralı Turgut Yerel Haberler Kültür Sanat Güncel ankara Sağlık Kültür Sanat

Narin cinayetinin 1 numaralı şüphelisi Salim Güran ile ilgili yeni karar

1 numaralı şüpheli Salim Güran ile ilgili yeni karar

 Biden gitmeden son jestini yaptı: ABD'den İsrail katliamlarına bir destek daha

Bıden gitmeden son jestini yaptı! İsrail katliamlarına bir destek daha

 Erdoğan teğmenlerin 'Kılıçlı Yemin Töreni' ile ilgili konuştu: Burası kendini bilmezlerin at oynattığı bir meydan değil

"Burası kendini bilmezlerin at oynattığı bir meydan değil"
Cem Garipoğlu ile ilgili dikkat çeken sözler: Cezaevinde Çince ve Rusça öğrenmiş

"Cezaevinde Çince ve Rusça öğrenmiş"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ajax Beşiktaş spikeri kim? Ajax Beşiktaş maçını kim anlatıyor? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi puan durumu ne 26 Eylül Perşembe? Semih neden yok? UEFA Avrupa Ligi Semh Kılıçsoy sakat mı, cezalı mı, yedek mi? Immobile neden yok? UEFA Avrupa Ligi Immobile sakat mı, cezalı mı, yedek mi? Ajax Beşiktaş maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Ajax BJK maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Ajax Beşiktaş maçı hangi kanalda? Ajax BJK maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? TRT 1 canlı maç izle! AJAX BEŞİKTAŞ CANLI izle! TRT 1 HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Ciritçi Abdullah öldü mü? Gönül Dağı Ciritçi dede ölüyor mu? Fenerbahçe Union SG maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Union SG geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi puan durumu ne 26 Eylül Perşembe? Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! FB Union SG golleri kim attı, maç anlatımı!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });