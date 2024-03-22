Üye Girişi
Haberler

Ankaralı çocuklar iklim değişikliği farkındalığı için hava durumunu sunuyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İklim değişikliğinin etkilerine karşı farkındalığın artırılması amaçlı "Hava Durumu Çocukları" (Weather Kids) kampanyası kapsamında Ankaralı iki küçük de hava durumunu sunmak için kamera karşısına geçti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) ve The Weather Channel işbirliğinde, iklim değişikliği konusunda farkındalığı artırmak amacıyla başlatılan kampanya kapsamında hava durumunu Ankara'da yaşayan 5 yaşındaki Gülten Duru Kayış ve 8 yaşındaki Ali Göktuğ Arslan sundu.

23 Mart Dünya Meteoroloji Günü öncesinde yurdun farklı illerine ait hava durumu raporlarını sunan minikler, iklim krizi konusunda da büyükleri uyarmayı unutmadı.

Çocukların hava durumunu sunduğu görüntüler, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yayınlanacak.

"Meteoroloji olarak sıklığı ve şiddeti artan kuvvetli hava olaylarına karşı koruyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Daire Başkan Vekili Murat Altınyollar, AA'ya yaptığı açıklamada, Türkiye'nin de üyesi olduğu Dünya Meteoroloji Örgütünün 23 Mart 1950'de faaliyete başladığını belirtti.

Bu özel günün her yıl farklı temayla kutlandığını ifade eden Altınyollar, bu seneki temanın "iklim eylemi ön saflarında" olduğunu bildirdi.

Altınyollar, "Dünya Meteoroloji Örgütü, bu yıl UNDP ile Hava Durumu Çocukları kampanyasını başlattı. Hava durumunu sunan çocukların iklim değişikliğine dikkat çekmesi amaçlandı." diye konuştu.

İklim krizine karşı en çok işin büyüklere düştüğünü dile getiren Altınyollar, "Meteoroloji olarak iklim değişikliğinden kaynaklanan, sıklığı ve şiddeti artan kuvvetli hava olaylarına karşı milletimizi korumaya gayret ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

İklim Değişikliği Ankara Dünya Çevre Hava Durumu Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

GAZİANTEP SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? ESKİŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? ERZURUM SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? ETİMESGUT ANKET SONUÇLARI 2024! Erdal Beşikçioğlu mu Enver Demirel mi önde? TİP, Hatay'da kimi destekleyecek? TİP'in Hatay kararı ne? Gökhan Zan'ın adaylığı neden çekildi? DİYARBAKIR SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? Motorine kaç TL indirim var? Motorine indirim mi geliyor? 22 Mart benzin ve motorin güncel fiyatlar DENİZLİ SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 22 MART | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? BALIKESİR SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? ANKARA SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? Mehmet Murat Çalık kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Mehmet Murat Çalık kaç yaşında, nereli? Mehmet Murat Çalık biyografisi! Hafta sonu hava nasıl olacak? Yurt geneli hava durumu nedir? Hangi illere turuncu kod verildi? BURSA SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? ANTALYA SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Adana Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title